اليونان تعلن مزيجا جديدا من الإجراءات المضادة لكورونا

تعتزم وزارة الصحة اليونانية الإعلان غدا عن مزيج جديد من الإجراءات المضادة لكوفيد-19 لتجديد تأكيدها على أنه لا سبيل للخروج من أزمة كورونا سوى بتوسيع نطاق التحصين ضد الفيروس التاجي.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الثلاثاء أن وزير الصحة ثانوس بليفريس قال إن هذه الإجراءات قد تشمل أن يتمتع الأشخاص المحصنين ضد كورونا بمزيد من الحرية في أماكن الترفيه وفرض مزيد من القيود على غير المحضنين.

وتأتي تدابير سلامة الصحة العامة الجديدة استجابةً لحالة الإحباط المتزايد التي تخيم على المواطنين المحصنين بسبب استمرار القيود الناجمة عن معدلات انتقال العدوى المرتفعة، والتي يتسبب في انتشارها بشكل أساسي الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا.