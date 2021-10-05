الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعلن مزيجا جديدا من الإجراءات المضادة لكورونا

كورونا
كورونا

تعتزم وزارة الصحة اليونانية الإعلان غدا عن مزيج جديد من الإجراءات المضادة لكوفيد-19 لتجديد تأكيدها على أنه لا سبيل للخروج من أزمة كورونا سوى بتوسيع نطاق التحصين ضد الفيروس التاجي.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الثلاثاء أن وزير الصحة ثانوس بليفريس قال إن هذه الإجراءات قد تشمل أن يتمتع الأشخاص المحصنين ضد كورونا بمزيد من الحرية في أماكن الترفيه وفرض مزيد من القيود على غير المحضنين.

وتأتي تدابير سلامة الصحة العامة الجديدة استجابةً لحالة الإحباط المتزايد التي تخيم على المواطنين المحصنين بسبب استمرار القيود الناجمة عن معدلات انتقال العدوى المرتفعة، والتي يتسبب في انتشارها بشكل أساسي الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول و«ناصر والسادات»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«فيسبوك» عن سبب تعطل الخدمات: تعديلات خاطئة فى الإعدادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة بينيت الأخطر على إسرائيل

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟