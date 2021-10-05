الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أعرب  البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى سلطنة عُمان قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا في ضحايا إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة وخلف عددا من القتلى والمُصابين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه مع السلطنة في هذه الظروف الحرجة، منوها بحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء تلك الأزمة والعبور بالسلطنة من هذه الفترة الدقيقة بأقل الخسائر.

وثمن البرلمان العربي التدابير الاحترازية التي اتخذها سلطان عمان للتخفيف من حدة هذه الأزمة وتأثيراتها المختلفة، حيث أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

وضرب إعصار شاهين، سلطنة عمان، الأحد، وامتدت آثار الإعصار إلى العديد من مدن عمان، حيث أغرقت المياه الشوارع كما ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، مصحوبة بأمطار غزيرة جدا، وفى هذا الصدد، نشرت وكالة الأنباء العمانية، لقطات جديدة لغرق السيارات فى ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة.

ويضرب إعصار شاهين بعض الدول الخليجية، حيث قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن عين الإعصار المداري "شاهين"، ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، مصحوبة بأمطار غزيرة جدا.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأرصاد العمانية قولها إن تصنيف الإعصار المداري شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء الأحد، مشيرة إلى  "دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعه والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومترا" وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، منذ الأيام الماضية، عاصفة مدارية شديدة، تحمل اسم "شاهين".

ويتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين 200 و500 ملليمتر، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 8 و12 مترا، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

فيما أصدرت السلطات العمانية تحذيرا لسكان الحدود والسواحل البحرية المعرضة لمرور الإعصار، وأمرت بإخلاء المنازل فورا، والانتقال إلى مراكز الإيواء، وذكرت قناة العربية أن هناك قطع احترازي للكهرباء في بعض مناطق ولاية السويق بسبب العاصفة شاهين.

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وائل لطفي

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