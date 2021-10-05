«أسترازينيكا» تطلب الحصول على تصريح لاستخدام علاجها الجديد لـ«كورونا»

طلبت شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا”، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منح تصريح استخدام طارئ لعلاج جديد بالأجسام المضادة للوقاية من “كوفيد-19”.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه بينما تعتمد اللقاحات على جهاز مناعي نشط لتطوير ترسانة من الأجسام المضادة المستهدفة وخلايا مكافحة العدوى، فإن هذا العلاج بالأجسام المضادة يسمى (AZD7442)، يحتوي على أجسام مضادة مخبرية مصممة للبقاء في الجسم لأشهر لاحتواء الفيروس في حالة الإصابة به.

وأفادت “أسترازينيكا” بأن العلاج يمكن أن يساعد في حماية الأشخاص الذين قد لا يكون لديهم استجابة مناعية قوية بما يكفي للقاحات كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترخيص الولايات المتحدة لأسترازينيكا، سيكون بمثابة فوز كبير للشركة البريطانية.

وفي طلبها، ضمنت الشركة بيانات من تجاربها على أكثر من 5 آلاف مشارك، أظهرت البيانات أن العقار يقلل من خطر إصابة الأشخاص بأي أعراض لـ"كورونا" بنسبة 77٪.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.