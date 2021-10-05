الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

6 عروض جديدة في ثامن أيام المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح

تتواصل العروض المختلفة من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة “الكاتب المسرحي المصري”، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل لليوم الثامن على التوالي، حيث تقدم اليوم  6 عروض مسرحية مختلفة الجهات الإنتاجية على مسارح متروبول والهناجر والسلام ومركز الجيزة الثقافي وغيرها.

البداية على مسرح متروبول في السادسة مساء اليوم، من خلال العرض المسرحي “اسمي أوسكار” إنتاج فرق المسرح المستقل، والعرض من تأليف إريك إيمانويل شميث،  ومن إخراج أحمد رجائي.

وفي الثامنة مساءً وعلى مسرح السلام، يقدم العرض المسرحي “مهاجر بريسبان” إنتاج قصر ثقافة الأنفوشى، من تأليف الشاعر اللبناني الكبير جورج شحادة، وترجمة أدونيس، ودراماتورج وإخراج الدكتور جمال ياقوت.

ويعرض في الثامنة مساءً، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، العرض المسرحي “برنتانيا” إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز، وعلى مسرح النهار، في تمام الساعة العاشرة مساءً، يقدم العرض المسرحي “ملحمة السويس” من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج محمد زكي.

وتختتم عروض اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث  يقدم على مسرح الهناجر، العرض المسرحي “المسيرة الوهمية” إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض تأليف رأفت الدويري، وإخراج طارق الدويري، وفى الحادية عشرة مساء يقدم العرض المسرحي “كيفين” إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبدالرازق، إخراج حسام ياسين.

وسلم رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان القدير يوسف إسماعيل شهادات المشاركة لورشتي الإخراج والتمثيل عقب انتهاء مدة التدريب فيها، وشارك المدربان بتلك الورش، المخرج الكبير عصام السيد والفنان الكبير أحمد مختار في تسليم الشهادات لكل المشاركين فيها الذين عبروا عن سعادتهم بمدى الاستفادة من خبرات المدربين بتلك الورش.

وقال الفنان أحمد مختار إنه خلال الورشة تم تدريب الحضور على استكشاف طاقات الجسد والصوت، ومتطلبات فنون الأداء والتمثيل المسرحي، وكيفية الوصول إلى الشخصية ومعايشتها من خلال تدريبات على الشقين العملي والنظري، من خلال منهج مدروس ومحدد ومعروف عالمياً يقوم الفنان أحمد مختار بالتدريب من خلاله.

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وائل لطفي

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