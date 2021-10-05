«القومي لحقوق الإنسان»: تشكيل المجلس الجديد يعكس الإرادة السياسية

قال الأعضاء الجدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس يعكس الإرادة السياسية لدعم المجتمع المدني، مشيرين إلى أن من أولوياتهم الفترة المقبلة التعاون مع كافة الجهات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافوا، أن التشكيل الجديد يضم أصحاب الخبرات بالعمل الحقوقي والتنموي والقانوني، وهذا سوف يساهم في تحويل الاستراتيجية الوطنية لواقع ينعكس على المواطن بكافة المستويات خلال السنوات القادمة، معربين عن سعادتهم لاختيارهم في هذا التشكيل.

وقال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد يضم قامات هامة، وبالتأكيد سنكمل مسيرة المجلس السابق، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من أجل أن يكون المجلس مرجعية للمنظمات الدولية في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية.

وأضاف: "أتمنى أن نعمل على تطوير آلية العمل في فروع المجلس، وخلال الاجتماع الأول سيتم وضع خطط مستقبلية في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد خطوة هامة للعمل الحقوقي"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بما يحقق أهدافها المرجوة، فضلا عن تصحيح المفاهيم المتعلقة بالملف الحقوقي المصري.. مقدما شكره لأعضاء المجلس السابقين.

إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

من ناحيته، قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار إعادة تشكيل المجلس جاء كاشفاً عن خطوات إيجابية تمت منذ فترة، مشيراً إلى أن الدولة ممثلة في الرئيس السيسي لم تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمعاملة العلاج المؤقت، ولكن تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي بذلت جهودا عديدة وعقدت حوارات مع عناصر المجتمع المدني والتي انتهت بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، وإعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأوضح أن تلك الخطوات الإيجابية تعكس الإرادة السياسية الواعية وأهمية دور الحركة الحقوقية، في تاريخ مصر سواء بمجال التنمية أو الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، منوها بأن العمل الأهلي المصري عمل وطني خالص، لافتا إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بتركيبة متخصصة من ممثلي المجتمع المدني.

وتابع أن هذا التشكيل محظوظ لأنه يأتي ضمن مجموعة من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، في ظل التوجهات الداعمة لإطلاق حرية العمل الأهلي في مصر، ووجود منظومة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة العليا الدائمة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني المصري.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الثلاثية تستثمر الفرص المتاحة للمضي قدما نحو التقدم وزيادة وتعزيز الجهود المبذولة، حيث أن استراتيجية حقوق الإنسان ستكون شاهدة على هذه الخطوات، معربا عن اعتزازه بأنه ممثلا للمجتمع المدني وأنه ضمن هذه الكوكبة من الخبرات المتنوعة المتخصصة، منوها بأن مصر ستشهد طفرة وستقدم نموذجًا لملف حقوق الإنسان المصري قائم على التقدم والاهتمام.

الاستراتيجية تعد بداية جديدة للنهوض بقضايا حقوق الإنسان

من جهتها، أوضحت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد يؤكد ما قاله الرئيس السيسي في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأن عام 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني، قائلة: "إن الاستراتيجية تعد بداية جديدة للنهوض بقضايا حقوق الإنسان".

ووجهت التحية لكل من ساهم في هذا التشكيل، قائلة: "أرجو أن أكون إضافة، واستطيع مع رئيسة المجلس وكل الزملاء أن نكون بقدر توقعات كل مواطن في مصر، وأن نكون نموذجا يشار إليه عربيا وعالميا"، لافتة إلى أن اختيارها ضمن التشكيل هو تكريم وشرف عظيم لمسيرة امتدت لما يقرب من 30 عاما بملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأشادت باختيار السفيرة مشيرة خطاب رئيسًا للمجلس لما تتمتع به من خبرة وسمعة عالمية ونشاط بصماته واضحة في ملف حقوق الإنسان بدء من ملفات الطفولة والثقافة، مثمنة اختيار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس لما يتمتع به من خبرة طويلة بإدارة المجلس بكل ملفاته وتفاصيله ودائما حاضرًا في كافة القضايا الحقوقية.

