برلماني: انتصار أكتوبر أكد للعالم امتلاك مصر جيش قادر على حماية دولته

هنأ النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى بمناسبة مرور 48 عاما على ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد .

وأكد قورة أن الجيش المصري سطر العديد من الملاحم في هذا الانتصار التاريخى والذى أثبتت فيها الجيش المصرى الباسل أنه جيش قوى قادر على حماية الدولة المصرية وشعبها ولا يقل قوة عن أفضل جيوش العالم وذلك من خلال الإعداد الجيد والتخطيط العلمي السليم تحت قيادة واعية ورشيدة تضع الأمور في نصابها الصحيح وتغلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، مؤكدا أن المقاتل المصرى الباسل والشجاع حير أكبر الأكاديميات العسكرية العالمية فى تفوقه على العدو فى هذا الانتصار الذى أعاد لمصر والأمة العربية كلها العزة والكرامة.

ووجه النائب التحية والتقدير لكل أبطال وصقور وبواسل الجيش المصري الذين ضربوا أروع الأمثلة فى مساندة ودعم الدولة المصرية تحت قيادة البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى في بناء وإنجاز المشروعات القومية والتنموية، إضافة إلى تحقيق نجاحات وانتصارات كبيرة في الحرب على الإرهاب الغاشم وهو ما أفشل جميع محاولات قوى الشر والضلال والارهاب فى احداث فوضى وزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

فيما تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر العظيم .

وقالت علي، في بيان، إن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر علامة مضيئة فى تاريخ مصر والعالم العربى، تلك الذكرى الـ48 لهذا النصر العظيم الذى حققته قواتنا المسلحة الباسلة وصنعت إعجازًا فى التنفيذ والتخطيط فعبروا مانعاً مائياً من أقوى الموانع وغيروا مجرى التاريخ، وارتفعت كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية بفضل فدائية المقاتل المصرى فى اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات من أجل النصر لتبقى مصر مرفوعة الهامة أعلامها دائماً عالية خفاقة.