هوندا تُطلق أول حملة في اليابان لبيع السيارات عبر الإنترنت

بدأت شركة "هوندا موتور" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، حملة للترويج لبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت، لتصبح أول شركة يابانية كبرى تسمح للعملاء في السوق المحلية بإكمال العملية برمتها عبر الإنترنت بداية من الاستشارات وحتى إبرام العقود.

ويتم تقديم الخدمة، المسماة بـ"Honda ON"، فقط لسكان طوكيو على أساس عقد اشتراك مبدئي وسيتم توسيعها في جميع أنحاء البلاد في المستقبل القريب، فيما أعربت الشركة عن أملها في تنمية طلب العملاء الذين يرغبون في تجنب خدمات شراء السيارات وجهًا لوجه وسط جائحة فيروس كورونا المُستجد، ولاسيما من الشباب.

وحسبما أفادت صحيفة "جابان توداي"، فسيختار العملاء عقدًا مدته ثلاث أو خمس سنوات لأحد النماذج الأساسية الأربعة المتاحة في إطار الخدمة، ثم يقومون بدفع رسوم شهرية تشمل تكلفة الصيانة والفحص الإجباري وبالإضافة إلى ذلك، فهناك خيار لشراء سيارة جديدة مُسجلة قبل انتهاء مدة العقد.

وكذلك، تقدم شركة تويوتا موتور اليابانية خدمة اشتراك مماثلة في اليابان تتيح للعملاء إعادة السيارة عند انتهاء العقد ليتحمل مستخدمو خدمة تويوتا رسومًا إضافية إذا تجاوزت سيارتهم عدد الأميال المحددة.

يذكر أن عددًا من الشركات العالمية أطلقت بالفعل خدمات مبيعات السيارات عبر الإنترنت، مثل شركات تيسلا العملاقة للسيارات الكهربائية، فيما أنشأت تويوتا ونيسان موتور نظامًا في الولايات المتحدة يسمح للعملاء بإكمال شراء السيارات الجديدة عبر الإنترنت.

أما على موقع الانترنت الذي تديره شركة هوندا، فيمكن للعملاء اختيار طراز السيارة وتحديد اللون، ليحتاج العملاء فقط للذهاب إلى صالة العرض عند استلام سياراتهم.