«الزراعة» تحدد أفضل طرق تسميد محصول العنب وأنواع الأسمدة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأراضي والمياه افضل طرق تسميد محصول العنب.

وقال التقرير أنه يجب فحص التربة قبل بدء التسميد، للتأكد من درجة حموضة التربة المناسبة والتى تتمثل بين 5.5 إلى 7 درجات، كما يستلزم تحديد الآتية فى حالة بداية التسميد:

كيفية التسميد:

1- يجب وضع 250 جم من كبريتات الأمونيوم، مع بداية تزهير الشجرة، ثم إضافة 200 جم من نترات الأمونيوم و100 جم من اليوريا لكل شجرة.

2- إضافة 1500 جم من كبريتات البوتاسيوم لتعويض نقص البوتاسيوم ويضاعف الكمية فى حالة شدة النقص.

3- إضافة الحجر الجيري لخفض الأس الهيدروجيني يساهم فى رفع حموضة التربة، بجانب إضافة الكبريت بالكميات المناسبة وفقًا لتعليمات الشركة.

4- يجب الأوزان بين التركيبات للأسمدة المضافة لتتراوح النسبة بين 10٪ إلى 18٪.

نوع السماد:

تتنوع الأسمدة التى تضاف لشجرة العنب وفقًا لاحتياجاتها من الفوسفور والبوتاسيوم، كما تحتاج بعض العناصر مثل النحاس، الزنك والحديد، كما يلجأ بعض المزارعين إلى استخدام أسمدة من العناصر المعدنية منخفضة التركيز مثل اليوريا ونترات الأمونيوم.

كما يمكن استخدام الأسمدة التجارية التى تحتوى على جميع العناصر والمغذيات أو مزيج من من عنصر النيتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم بنسبة 16-8-24 على التوالي فضلًا عن نسبة تقارب 50٪ من المغذيات الدقيقة.

طريقة التسميد:

1- تخفيف 100 جم من الزنك فى 200 جم من الماء ثم رشها على أوراق العنب فضلا عن رش الفروع المقلمة حديثًا في بداية فصل الشتاء.

2- رفع درجة حموضة التربة وتخفيض الأسد الهيدروجيني.

3- إضافة 100 جم من السماد المركب 10-10-10 حول النباتات ثم تزيد النسبة في السنوات التالية لتصل إلى 500 جم حول الشجرة.

موعد تسميد شجرة العنب

تعرف شجرة العنب بأنها من الأشجار عميقة الجذور التى تستهلك كميات قليلة من السماد حيث تبدأ الشجرة فى التسميد فى العام الثانى من زراعتها، ويعد أفضل موعد لتسميد أشجار العنب في فصل الربيع.

يبدأ تسميد شجرة البوتاسيوم خلال فصلي الربيع والصيف وذلك فى مرحلة الإزهار.