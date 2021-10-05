«التضامن»: 50 مترجم إشارة لدعم الطلاب ذوي الهمم بالجامعات

قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم دعم طلاب ذوى الهمم بالجامعات من خلال توفير 50 مترجم اشارة، باعتمادات مالية تقدر بمليون ونصف المليون.

وأضاف “خليل”، في تصريحات صحفية، أنه يحق لطلاب ذوي الإعاقة الحصول بطاقة الخدمات المتكاملة سواء كانت الإعاقة بسيطة أو متوسطة أو شديدة وبالغة الشدة، بموجب تقرير طبي، لافتًا إلى أن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات ستساعد ذوي الهمم من الطلاب على إجراء التقييم الوظيفي.

ولفت إلى أنه سيتم الربط مع هذه الوحدات في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن كل الخدمات التى يستفيد منها الشخص ذوى الإعاقة، يستطيع الطالب ذوى الإعاقة الحصول عليها من وحدة التضامن بالجامعات.

كانت وزيرة التضامن نيفين القباج، قالت إن الإعاقات التى تشملها بطاقة الخدمات المتكاملة هى:-

- إعاقة حركية.

2- إعاقة سمعية.

3- إعاقة بصرية.

4- إعاقة ذهنية.

5- إعاقة سمع- بصرية.

6- إعاقة متعددة.

7- قصار القامة.

8. أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها (التي تهدد الحياة).

- أنواع الاضطراب (على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن).

- اضطراب طيف التوحد- اضطراب فرط الحركة.

إعاقات المرحلة الأولى:-

متلازمة داون.

- طيف التوحد.

- الجذام.

- الشلل الدماغى .

- الشلل الرباعى النصفى العلوى أو السفلى.

- ضمور العضلات.

- فقد البصر التام.

- تيبس المفاصل فى أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- ذوى القزامة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع التام.

مميزات بطاقة الخدمات هى:-

الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد.

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

- الحصول على سكن حكومى مناسب.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مجانية الدخول فى كل المناطق الأثرية