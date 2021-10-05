السيناريست نادر صلاح الدين: «معالي ماما» يحمل رسالة إيجابية عن طموح المرأة

قال السيناريست نادر صلاح الدين، إن "معالي ماما" فيلم عائلي لطيف يناقش قضية اجتماعية مهمة، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأشار السيناريست صلاح الدينفي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الفيلم يحمل رسالة إيجابية وليست سلبية عن طموح المرأة وشغلها، لافتًا إلى أنه يعود بهذا الفيلم إلى السينما بعد سنوات انقطاع وهذه هي المفاجأة.

ولفت إلى أنه كتب قصة الفيلم دون أن يعرف أنها ستقدم في السينما؛ ليعود إلى شاشات السينما، بعد سنوات انشغل فيها بتأليف وإخراج مسرح مصر، مشيرًا إلى انتهاء تصوير الفيلم ودخوله مرحلة المونتاج .

ورفض السيناريست نادر صلاح الدين تحميل المؤلفين السبب في تراجع المستوى الفني، مطالبًا من يرددون هذا الكلام بتدقيق اختياراتهم لأن هناك صناع سيناريو على مستوى مهني كبير ويكتبون أعمالًا رائعة تحدث صدى واسعًا.

وأعرب عن تأييده للدراما القصيرة المكونة من 5 و10 حلقات، لافتًا إلى أنها نوع جميل من الدراما، لأنه لا بُد أن يكون هناك تنوع، ومسألة تقديم القصة في مسلسل طويل أو قصير تخضع لرؤية المؤلف والمخرج.

ودعا إلى التعامل مع المنتج الفني حسب ما هو مطروح وعدم انتقاده لأنه نموذج فني لم يعجب البعض ولكنه قد يحقق نجاحا مع شريحة من الجمهور بصورة تشجع العاملين فيه.

وعن تكرار وتشابه الأعمال الفنية، أكد السيناريست نادر صلاح الدين، أن من يقوم بهذا يكتب نهايته، لأن من يستسهل ويكرر نفسه مرة واثنين لن يجد من يتعامل معه، مشيرًا إلى أن هناك سوقا وأكثر من يحكم على هذا هو المتفرج، وأنه يقوم حاليًا بالتجهيز والتحضير والإعداد لمجموعة سيناريوهات لتقديمها في أعمال درامية خلال الفترة المقبلة.

ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهي علاقة الأم (التي تجسدها الفنانة بشرى) بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، وتعود بشرى من خلاله إلى السينما بعد غياب منذ تقديمها فيلم "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى في الفيلم شخصية امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث وإذا كانت في صالح الأسرة من عدمه.

ويشارك في بطولة الفيلم بشرى ، ومحمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي وتأليف نادر صلاح الدين ، وإخراج أحمد نور .

