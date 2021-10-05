وزير التعليم يهاجم «سناتر الدروس»: أنفاق يديرها غير مؤهلين

هاجم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراكز الدروس الخصوصية ولجوء أولياء الأمور إليها مع تقدمه المدارس حاليا من خدمة تعليمية متكاملة، أيضا خوف الأسر من انتظام أبنائهم بالدراسة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطرح شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة أسئلة لتوضيح رؤيته بشأن النقطتين السابقتين، وتضمنت «هل يسأل أولياء الأمور عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه الأنفاق والسناتر؟، هل يسأل أولياء الأمور إذا كان قد تم تدريب مدرسي السناتر على المناهج الجديدة؟، هل يعترض أولياء الأمور على أسعار السناتر ويماطل البعض في دفعها؟».

أضاف أيضا «هل يعترض أولياء الأمور على شراء الكتب المزورة الخارجية والتي تسرق الملكية الفكرية لبلدنا ولحكومتنا؟».

وقال وزير التعليم: «في نفس الوقت تشتعل مواقع التواصل بأسئلة للدولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، ونشكو من الكثافات ونشكو من دفع مصروفات ضئيلة تنفقها الدولة على أبنائها وتوفر لهم كتبا أصلية تحمي حقوق مؤلفيها».

وأضاف شوقي: «تتحدث المواقع عن تدريب المعلمين وننسى أن معظم من يدرس في هذه السناتر ليسوا معلمين أو تربويين من الأساس».

وأشار وزير التعليم قائلآ: «لقد وفرت الدولة المصرية مصادر التعلم المتنوعة والموثقة والتي تم مراجعتها من قبل الوزارة مجانا، ولا داعي للزج بأبنائنا في هذه الأنفاق وإهدار الأموال فيما لا يفيد ولا ينفع».

وأضاف شوقي: «الوزارة مرة أخرى أن ما يتم تدريسه في هذه السناتر لا يضيف شيئاً لتعلم الطلاب ولا يساعدهم على اجتياز الامتحانات بشكلها الجديد ولسنا مسؤولون عنها بأى شكل من الأشكال».

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7-5-2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11-6-2022، والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21-5-2022، أما الامتحانات العملية يوم السبت 11-6-2022.