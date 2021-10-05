الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حاز 470 طربة حشيش.. تجديد حبس متهم بالاتجار في المخدات بالإسكندرية

محكمه
محكمه

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، للمرة الثانية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 470 طربة بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول وألقي القبض على المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 470 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47 كيلو جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته إقرر لحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

ضباط ترويج المواد النيابة عملاء فحص شرطة تحقيق

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وائل لطفي

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