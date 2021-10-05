«فيسبوك» عن سبب تعطل الخدمات: تعديلات خاطئة فى الإعدادات

كشفت شركة فيسبوك سبب تعطل خدمات "واتساب" و"إنستجرام" لعدة ساعات، أمس الإثنين، مؤكدة عدم تعرض بيانات المستخدمين لأي اختراق، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتنوعت التفسيرات المرتبطة بهذا العطل بين فرضية التخريب ووقوع خطأ داخلي كبير على مستوى الشركة، إلا أن "فيسبوك" كشفت في بيان أن "تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب".

وأضافت: "اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال"، حسبما نقلت "رويترز".

وقدمت "فيسبوك" اعتذارها عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات، ومنع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك: "إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف"، مضيفا: "قد تستغرق عودة الخدمات بنسبة 100 بالمئة بعض الوقت".

وانخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول الى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كل من إنستجرام وواتساب.

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار، بينما انخفضت القيمة الرأسمالية للشركة لنحو 920 مليار دولار بعدما بلغت 976 مليار عند الإغلاق للأسبوع الفائت.

وبلغت خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

‏وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن موظفي فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية من أجل الوصول إلى خوادم الإنترنت لمعالجة الأعطال.