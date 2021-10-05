توجيه السيسى بتحقيق أقصى استفادة من مشروعات تحلية المياه يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية مياه البحر بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة، والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء في محطات المعالجة والتحلية، أو التوسع في نظم الري الحديث، أو التقنيات الزراعية المتطورة، أو الإدارة الرشيدة للمياه.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، في إطار مخطط استراتيجي حتى 2050، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع الخبرات العالمية، بهدف توفير المياه النقية، لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وخليجي السويس والعقبة.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وناصر خليفة، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وسلطت صحيفة (الأهرام) على توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد، وذلك لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية"، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء السكنية المختلفة، فضلًا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي، وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة الجديد، وشبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر.

كما جرى عرض الموقف التنفيذي لتطوير منظومة شبكة الطرق في غرب القاهرة الكبرى، خاصةً في محافظة الجيزة، حيث وجه الرئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة، وكذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها، وذلك لاستيعاب حركة المواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، في إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولي وما يضمه من صالات ومرافق، حيث سيعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية.