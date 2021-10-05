الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الهندى يعبر عن تطلعه للتعاون مع رئيس وزراء اليابان الجديد

رئيس الوزراء الهندى
رئيس الوزراء الهندى

عبَّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تطلعه للتعاون مع رئيس وزراء اليابان الجديد كيشيدا فاميو الذي حظي بموافقة أعضاء البرلمان الياباني أمس على شغله لمنصب رئيس الوزراء.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال رئيس الوزراء الهندي - إنه يتمنى لرئيس الوزراء الياباني الجديد التوفيق في مهام منصبه، وإنه يتطلع للعمل معه من أجل دعم الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية في المنطقة.


وأضاف رئيس الوزراء الهندي في تدوينته: "إننا نرغب في التعاون مع رئيس وزراء اليابان الجديد من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام وتحقيق الرخاء في منطقتنا وما حولها".


تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الهند كان قد وصف في وقت سابق الصداقة بين الهند واليابان بأنها تعتبر واحدة من أهم الشراكات الطبيعية في المنطقة بأسرها، كما وصف اليابان بأنها من الأصدقاء الذين تثق الهند بهم بدرجة كبيرة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الهندية  تسجيل 20 ألفًا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 33 مليونًا و 813 ألفًا و903 حالات.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 180 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 448 ألفًا و997 حالة.

وقد استمرت معظم دول آسيا في تسجيل عدد إصابات كبير بفيروس كورونا المستجد، مع عدم وجود أي إشارة على تباطؤ تفشي العدوى، وجاءت في المقدمة الهند وروسيا والفلبين وتايلاند وإيران، حيث استمرت جميعها في تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة يومية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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