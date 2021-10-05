بلينكن يؤكد على أهمية وحدة رؤية حلفاء الناتو إزاء التطورات بأفغانستان

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي على أهمية وحدة الرؤية لدى أعضاء حلف شمال الأطلسي " الناتو " إزاء تطورات الوضع في أفغانستان.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وبين ينس ستولتنبرج السكرتير العام لحلف الناتو حيث بحثا تعزيز الروابط عبر الأطلسي وتكامل المواقف لأعضاء الحلف حيال التحديات العالمية الراهنة والناشئة.



ونوه إلى أن الجانبين شددا على القيمة الكبيرة للشراكة بين الناتو و بين كل من استراليا و اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وعلى صعيد آخر، يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى زيارة مُحرجة هذا الأسبوع إلى باريس لحضور قمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي في الوقت نفسه ستكون فرصة جديدة ليُعرب فيها الفرنسيون عن غضبهم تجاه صفقة شراء أستراليا لغواصات من بريطانيا و الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه خلال زيارته السابقة إلى باريس في يونيو الماضي، تلقى بلينكن استقبالا حارا؛ بل وتحدث الفرنسية بطلاقة أمام الجمهور مُنهيا كلمته بأن "باريس هي وطني الثاني"، وهو ما يجعل زيارة بلينكن المقبلة إلى باريس ذات طابع مُحرج بعد الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الفرنسيين خلال الشهر الماضي تفاجئوا بأخبار مُسربة في الإعلام الأسترالي عن تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا المساعدة لأستراليا من أجل نشر أسطول جديد من الغواصات النووية، وهو ما يستبدل صفقة أستراليا التي وقعتها مع فرنسا لشراء 12 غواصة تقليدية، لافتة إلى أن المسئولين الأستراليين والأمريكيين قالوا إن سبب تراجع أستراليا هو أن الغواصات الفرنسية قصيرة المدى ويمكن رصدها بسهولة في الماء