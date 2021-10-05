الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إغلاق جسر بين كندا والولايات المتحدة بسبب وجود محتمل لمتفجرات

إغلاق جسر بين كندا
إغلاق جسر بين كندا والولايات المتحدة

أغلق أكثر المعابر الحدودية ازدحاما بين كندا والولايات المتحدة أمام حركة السير لأكثر من ساعتين  بعد أن عثرت السلطات على ما يشبه المتفجرات أثناء تفتيش سيارة.

 

وتم إغلاق جسر أمباسادور الذي يربط وندسور في أونتاريو الكندية بديترويت الأمريكية، أمام حركة السير ككل، وتم إخلاء المنطقة المحيطة أيضا.

 

وقالت شرطة وندسور إن أجهزة خدمات الحدود الكندية أبلغتها بعد العثور على متفجرات محتملة في سيارة بمنطقة التفتيش الثانوية بمجمع الجسر، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهديدات مباشرة لأماكن أو أشخاص على صلة بالمتفجرات المحتملة، وأعيد فتح المعبر.

 

كما قالت أجهزة الحدود إنها تعمل مع مسؤولي الطوارئ على جانبي الحدود لمراقبة الوضع وتقليل الاضطرابات المرورية. وتم إعادة توجيه المركبات المتضررة من الإغلاق إلى نفق وندسور - ديترويت وجسر بلو ووتر.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 11 ألفا و381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و620 ألفا و537 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و751 حالة.
 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 965ر55 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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