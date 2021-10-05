الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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عالم

الخارجية السورية: هناك اتصالات لتطوير العلاقات مع الدول الأخرى

أيمن سوسان، معاون
أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري

أكد أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري، أن بلاده منفتحة على الجميع من أجل قيام علاقات صحيحة، كاشفًا أن "هناك اتصالات معلنة وغير معلنة بهدف تطوير العلاقات مع الدول الأخرى".

و في تصريح لقناة "المنار" اللبنانية، قال سوسان إن "سوريا منفتحة على الجميع من أجل قيام علاقات صحيحة، وإن كل ما تقوم به مبني على أساس ثوابتها وخدمة مصالح شعبها وليس إرضاء لهذا الطرف أو ذاك".

و أضاف أن "هناك اتصالات معلنة وأخرى غير معلنة بهدف تطوير العلاقات مع الدول الأخرى".

و أوضح أن "التغيرات على صعيد العلاقات بين سوريا والدول الأخرى مؤشر جديد على تغير الصورة العامة للأوضاع ووجود الرغبة بإشاعة أجواء من الهدوء على الساحة الدولية، وهو أمر جيد ينسحب على الوضع في المنطقة والوضع الدولي بشكل عام إضافة لانعكاسه على سوريا".

ولفت إلى أن "دمشق لم تنسحب من جامعة الدول العربية حتى تعود إليها، بل كان هناك قرار خاطئ وغير قانوني بتعليق عضويتها فيها وبمجرد تصحيح هذا الخطأ ونضوج المتغيرات السياسية تعود الأمور إلى طبيعتها".

و أكد أن "هذه الأجواء الإيجابية تم التمهيد لها منذ لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف منتصف يونيو الماضي، إلى جانب اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين من كلا البلدين والتي من شأنها تحقيق انفراجات على الساحة الدولية والمنطقة".

و شدد على أن أي "تغيير يحدث على المشهد يعود الفضل فيه لانتصار سوريا بمساعدة حلفائها على المشروع الأمريكي الموجه للمنطقة ككل خدمة لمصالح إسرائيل".

ووصف تحسن العلاقات بين دول المنطقة بالشيء الإيجابي، لافتًا إلى أن "سوريا تتطلع لأن تكون العلاقات مع الدول العربية بأفضل حال لأن هذا يعزز أوراق القوة لديها".

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