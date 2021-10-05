الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيش الإحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل مضيئة باتجاه جنوب لبنان

قنابل مضيئة
قنابل مضيئة

أطلق الجيش الإسرائيلي، 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية.

 

وبحسب وسائل إعلامية لبنانية فإن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان، وتحديدا مقابل بلدة العباسية ومنطقة المجيدية بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه بعد.

 

وعلي صعيد آخر، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت، داعيا إلى إسقاطها فورا بعد أن وصفها بـ"الحكومة الأخطر على أمن وأمان إسرائيل منذ قيامها".

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، في كلمته في جلسة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، قال نتنياهو إن "هذه الحكومة يجب إسقاطها لأنها الحكومة الأخطر على أمن و أمان الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها".

 

وعن إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا، اعتبر أن الحكومة "اختارت (احتواء الموتى) بدل أن تخوض حربا شرسة على الموت و على الوباء ككل، و لكنها لم تقم بأي شيء من هذا القبيل لإنقاذ الأرواح، إنما تخلت عن الناس حتى الموت".

 

و هاجم بينت ناعتا إياه بـ"الكاذب"، وقال: " لقد وعدت أنه عندما ستصبح رئيسا للوزراء، ستحدث تغييرا جذريا في التغلب على فيروس كورونا في غضون خمسة أسابيع، و لكن التغيير الجذري الذي حدث، كان تغييرا خطيرا و قاد الدولة نحو الأسوأ".

 

و أضاف: "هذه الحكومة لم تفشل فقط بالسيطرة و التغلب على الكورونا، إنما فلشت أيضا بكل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يشكل أكبر تهديد لوجودنا، رغم أن بينيت ولابيد تعهدا بالعمل على عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الخطير مع إيران".

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