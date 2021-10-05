الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك»: خدمات الموقع قد تستغرق بعض الوقت حتى تعمل بنسبة 100%

فيس بوك
فيس بوك

قال مسؤول التكنولوجيا في شركة "فيسبوك"، إن خدمات الموقع التي يتم استرجاعها تدريجيًا على الإنترنت قد تستغرق بعض الوقت حتى تعمل بنسبة 100%.

وعادت منصتا "فيسبوك" و"إنستجرام" للعمل بشكل جزئي، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.

وكانت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" قد تعطلت لساعات، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "انستجرام" وتطبيق المراسلة "واتس آب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد العطل، حيث انخفض سهم الشركة إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وفي تمام الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، لاحظ مستخدمو خدمة «واتساب» توقف التطبيق، إذ أن عملية تلقي وإرسال الرسائل تعطلت بشكل تام. 

وفي البداية، ظن العديد أن المشكلة ترتبط بالإنترنت لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق «فيسبوك» الرئيسي، فوجدوه هو أيضًا معطلًا.

وتوالت البلاغات من المستخدمين، وضج موقع «تويتر» بمنشورات تفيد بتعطل خدمات «فيسبوك». 

ورصدت العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بلاغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالميًا وأصاب الملايين.

وعقب ساعة من العطل، علقت شركة «فيسبوك» عبر «تويتر» بعدما عجزت عن النشر على منصتها بسبب العطل الذي ضربها.

وقالت فى تغريدة لها على «تويتر» إن هناك عطلًا، مؤكدة أنها تعمل على معالجته، وقالت: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

من جانبها، قالت خدمة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك" إن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي، مستدركة "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها".

كما قالت خدمة انستجرام "نمر بأوقات صعبة وندعو المستخدمين إلى الصبر".

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