الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القومية للأنفاق: انتهاء الإنشاءات بمحطات القطار الكهربائى بنسبة 100%

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى

 أكد اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن محطات القطار الكهربائي انتهت الإنشاءات بها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن 850 ألف راكب يوميا سيستخدمون القطار الكهربائي.


وقال والي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، إنه خلال "آخر العام الحالي سيكون القطار الكهربائي انتهى وسيعمل بشكل كامل نهاية العام".


وأشار إلى أن القطار الكهربائي سيكون الوسيلة الأساسية للعاصمة الإدارية، موضحا أن 45 دقيقة هي المسافة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة.


وشرح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه من خلال 5 لـ 6 دقائق سيكون زمن التقاطر بين القطار الكهربائي، كاشفا عن وجود شاشات بالخط الثالث لمترو الأنفاق من أجل المعرفة ورؤية وقت الانتظار والوصول عبر الشاشات.


وأكمل والي، أن المترو والمونوريل والقطار الكهربائي يتم قيادتها أوتوماتيكيا من غرفة تحكم، لافتا إلى أن محطة عدلي منصور مساحتها 15 فدانا تقريبا وستكون محطة تبادلية وتشمل محطة السوبر جيت بالإضافة إلى الاتوبيس الترددي عدلي منصور السلام.


وأضاف أن الهيئة تدرس إصدار تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي، كما أن اشتراكات مترو الانفاق ستكون موجودة لكل الفئات علما بأن سعر التذكرة تعد الأرخص مقارنة بأي وسيلة مواصلات أخرى.


وتابع، من يبلغ فوق سن الـ 70 عاما في كل الخطوط المترو القديمة والجديدة أو المونوريل والقطار الكهربائي سيحصل على التذاكر مجانا، مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بوسائل المواصلات.

 

و في وقت سابق ، قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن دخول القطاع الخاص فى إدارة الخط الثالث للمترو، سيساعد فى تحقيق المنظومة التي تسعي الوزارة لتنفيذها فى كل القطاعات وهي وجود تداخل بين أكثر من مشغل ولضمان كفاءة التشغيل.

 

وأوضح  رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الشركة الفرنسية ستكون لها آلية ممنهجة في تشغيل الخط الثالث والقطار الكهربائي والذي يتم تبادل الخدمة بينهما بمحطة عدلي منصور.

 

وأشار "والي" إلى أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة الخط الأول والثاني للمترو، وذلك لفصل التشغيل عن الإدارة للوصول إلى مستوى خدمة مميز لجمهور الركاب.

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وائل لطفي

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