اعتماد تنسيق المرحلة الثالثة وطلاب الخدمات للتعليم الفنى بنوعياته فى الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق المرحلة الثالثة وتنسيق طلاب الخدمات للتعليم الفني بنوعياته للعام الدراسي 2021 / 2022 بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

وأشار الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أنه بالنسبة لتنسيق الخدمات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 165 درجة؛ فإنه متاح التقديم في خدمات المدارس الصناعية (من درجات 153.5 حتى 164.5) بجميع الإدارات عدا إدارة برج العرب. والطلاب الحاصلين على إعدادية إدارة برج العرب التعليمية فقط (من 150 حتي 159.5) التقدم لمدرسة برج العرب الصناعية.

وبالنسبة لخدمات المدارس الزراعية والتجارية (من 140 حتى 164.5) بجميع الإدارات عدا إدارة برج العرب. وللطلاب الحاصلين على إعدادية إدارة برج العرب التعليمية فقط (من 140 حتى 159.5) التقدم لمدرسة برج العرب الزراعية.

وكان قد كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، 82 طالب من أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية من شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم والإرتقاء باسم مصر عاليا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

اعتماد تنسيق المرحلة الثالثة للتعليم الفني