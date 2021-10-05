ضبط مالك مطعم بأسيوط تنمر على عامل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم "من ذوى الاحتياجات الخاصة)، بتضرره من (مالك المطعم محل عمله – مقيم بدائرة القسم) .. لقيامه بالتنمر عليه عن طريق وضع كريم "مزيل للشعر" على رأسه ووجهه عقب إيهامه بأنه مستحضر للعناية بالشعر.. مما أدى إلى إزالة شعر رأسه ووجهه بالكامل.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.