تاج الدين: الدولة تعمل على تطعيم كل من فى المنظومة التعليمية

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن الدولة وفرت كل الموارد المالية لتوفير اللقاحات وتعمل على تطعيم منتسبي المنظومة التعليمية بشكل كامل.



وشدد الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية ، على أهمية حصول المنتمين للمنظومة التعليمية على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على اللقاح يمثل حماية لهم ومنهم، باعتبارهم يتحركون ويعودون لمنازلهم وبالتالي يمثلون خطرا وتهديدا على أسرهم.



وأوضح أن هناك زيادة في حالات الإصابة بكورونا ولا توجد قفزات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الحالات تشبه الموجات الثلاث السابقة، وهي الحالات البسيطة أو المتوسطة التي تتعافى سريعا، مؤكدا توفر الأدوية والمستلزمات والطبية أمام كل المرضى.



ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد احتواء كبيرا للموجة الرابعة لتفشي كورونا، مضيفا أنه بعد الوصول إلى ذروة الموجه سيعقبها انخفاض في الحالات المصابة بالفيروس.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، :"نتابع لحظة بلحظة توفر الأكسجين ولا يوجد أي نقص في عدد الغرف أو أجهزة التنفس الصناعي سواء في المستشفيات أو المراكز الطبية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.