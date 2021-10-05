إجمالى إصابات كورونا فى أفريقيا تصل لـ8 ملايين و520 ألفا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل إجمالي إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 8 ملايين و520 ألف إصابة و213 ألف وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و677 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن "المراكز الإفريقية" تسجيل نسبة تطعيم ضد الفيروس 4.3 في المائة بين سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7 في المائة من سكان القارة.

وأكدت "المراكز الإفريقية" تقديم 4.4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا تم توزيعها على 26 دولة عضو عبر الصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات وسط ترقب المزيد من اللقاحات في خطوة لتلقيح 60 في المائة من السكان.

وفي جنوب إفريقيا، سجّل المعهد الوطني للأمراض المعدية 39 حالة وفاة، و429 إصابة خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية ظهور الوباء إلى 87 ألفًا و819 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونين و906 آلاف و851 إصابة.

كما أعلنت جنوب إفريقيا الانتهاء من تطعيم 17 مليون و875 ألفًا و187 شخصًا حتى الآن بلقاح مضاد لفيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب إفريقية، أنه من بين هذا العدد، تلقى 9 ملايين و75 ألفًا و189 شخصًا الجرعة الثانية من اللقاح.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 77 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 250 ألفا و191 حالة، والوفيات إلى 5141 حالة.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الكينية بأن العدد الإجمالي للمتعافين من المرض ارتفع إلى 242 ألفًا و857 حالة، بينما تطعيم 3 ملايين و886 ألفًا و630 شخصًا على مستوى البلاد.

وفي نيجيريا، أعلنت وزراة الصحة النيجيرية تسجيل 74 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 206 آلاف و138 حالة وتستقر الوفيات عند 2723.

من جانبها، أعلنت أوغندا عن تخصيص أكثر من 650 ألف جرعة من لقاحات كورونا، التي تبرعت بها الحكومة البلجيكية أمس، للمعلمين والموظفين في المدارس والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، كأحد متطلبات إعادة فتح المدارس.

وذكرت صحيفة "ذا مونيتور الأوغندية أن ما لا يقل عن 551 ألفا و200 جرعة من اللقاحات الممنوحة هي جرعات أسترازينيكا.

وفي حديثه أمس في حفل التسليم الرسمي للقاحات في العاصمة كمبالا، قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إن الاستعدادات جارية للحصول أيضًا على مائة ألف جرعة من جونسون أند جونسون، التي من المتوقع أيضًا أن تصل البلاد قريبًا.

قال موسيفيني: "لقد طلبنا من شركائنا في التنمية التبرع بمزيد من اللقاحات لحكومة أوغندا لتطعيم المعلمين والموظفين والطلاب فوق 18 عامًا وإعادة فتح المدارس".

وأضاف: "بهذا التبرع، تدعم الحكومة البلجيكية جهود الحكومة الأوغندية لتحقيق هدفها المتمثل في التطعيم ضد كورونا لجميع الأشخاص المستهدفين في قطاع التعليم؛ إذ تستهدف الحكومة تلقيح ما لا يقل عن 550 ألف مدرس و300 ألف طالب فوق سن 18 عامًا".

وحتى الآن، تلقى ما مجموعه 296 ألفًا و614 معلمًا أول جرعة، بينما تلقى 102 ألفا و418 معلمًا جرعتين من اللقاح.

