الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إنجي القاضى بديلا لجاسمين طه فى «مساء dmc»

إنجي القاضى
إنجي القاضى

أعلنت الإعلامية جاسمين طه، رحيلها عن برنامج «مساء dmc»، والذي كانت تقدمه الاعلامية إيمان الحصري، وعودتها لبرنامج «السفيرة عزيزة».

وتحل الإعلامية إنجي القاضي بديلًا لجاسمين طه لتقدم برنامج «مساء dmc» بالتبادل مع الإعلامي رامي رضوان. 

وتتسلم إنجي القاضي مهام عملها في البرنامج يوم السبت القادم. 

وقالت جاسمين طه،  خلال الحلقة  الأخيرة لها  اليوم ببرنامج «مساء dmc»: «شرفت خلال الفترة الماضية بأن أكون مع حضراتكم، بتكليف من إدارة القناة بدلًا من الزميلة العزيزة إيمان الحصري، والتي أتمنى لها الشفاء العاجل، وأن تعود سالمة، وعايزة أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق هذا البرنامج المحترف، وأي حد يشتغل معاهم يكون فخور بيهم».

وأضافت جاسمين: «أنا هرجع لبيتي السفيرة عزيزة، ومن الأسبوع اللي جاي هتنضم مذيعة جديدة للبرنامج وهي إنجي القاضي».

يذكر أن الإعلامية جاسمين طه، قدمت برنامج «مساء dmc» بدلًا من الإعلامية إيمان الحصري، والتي تعرضت لأزمة صحية أجبرتها على الابتعاد عن الشاشة.

وشاركت الإعلامية جاسمين طه، خلال الفترة الماضية، في تقديم احتفالية موكب المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، في مشهد تابعه العالم أجمع، والذي انتقل خلاله 22 ملكًا من ملوك الحضارة الفرعونية إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

10 معلومات عن الإعلامية جاسمين طه

وترصد «الدستور» أهم المعلومات عن الإعلامية عن جاسمين طه، وذلك على النحو التالي: 

1- هي ابنة العميد طه زكي، وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، والذي كشف للرئيس الراحل محمد أنور السادات عن خطة مراكز القوى وأدخلهم السجن.

2- تزوجت من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس وزراء مصر في عهد عبد الناصر والسادات.

3 - درست الاقتصاد وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية، وبدأت حياتها المهنية في مجال الإعلام داخل التلفزيون المصري  كمراسلة، ثم مقدمة برامج.

4 - شاركت في تقديم العديد من البرامج الإعلامية من بينهم مهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

5- في عام 2016، قامت إدارة  مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإسناد  تقديم حفلي افتتاح وختام المهرجان للمذيعة جاسمين طه بعد أن كان يقدمه فنان وفنانه.

6- انضمت إلى قناة DMC لتشارك في تقديم برنامج «السفيرة عزيزة» في يناير 201.

7- والدتها الإعلامية الراحلة سهير الإتربي، والتي حاولت إقناعها للعمل كمراسلة في التلفزيون المصري.

8-  كان والدها يرغب في أن تعمل بأحد البنوك بعيدًا عن مجال الإعلام.

9- تزوجت وهي في الصف الثاني الجامعي، وأنجبت خلال دراستها الجامعية.

10-  قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاسمين طه الإعلامية جاسمين طه رحيل جاسمين طه عن برنامج مساء dmc إنجي القاضي مساء dmc

رئيس التحرير

وائل لطفي

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