عودة فيسبوك وواتسآب وإنستجرام للعمل

عادت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتسآب وإنستجرام للعمل من جديد عقب تعطله لأكثر من 6 ساعات.

وتحدث مارك زوكر برج، مؤسس فيس بوك للعالم عبر موقع «يوتيوب».

وقدرت تقارير اقتصادية خسائر العالم في أول ساعتين من انقطاع فيسبوك وواتساب بـ160 مليون دولار قابلة للزيادة.

وأدت عمليات البيع إلى انخفاض سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” بنحو 5٪ يوم الاثنين ، إضافة إلى انخفاض بنحو 15٪ منذ منتصف سبتمبر.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.