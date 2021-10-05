«التسويق السياحى»: 21 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر يوميا

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن سماء الأقصر تشهد حاليًا تشغيل ما بين 21 إلى 28 رحلة للبالون الطائر يوميًا، موضحًا أن البالون الطائر أصبح جزء رئيسي من تنظيم برنامج شركات السياحة للسائحين بالأقصر، كما أصبحت رحلة البالون عنصر جذب لزيارة الأقصر ومشاهدة المعابد الأثرية من فوق أثناء الرحلة.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المتوقع أن تشهد رحلات البالون زيادة خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري، حيث أن هناك طلبات على تشغيل الرحلات.

وتشير المصادر إلفى زيادة رحلات البالون الطائر بمطار الأقصر مع بداية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يكون هناك كثافة ركابية وجوية بقطاع السياحة بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد، كما أن السلطات المختصة بمطار الأقصر استعدت لاستقبال الفصل الشتوي والذي سيشهد كثافة ركابية وجوية هائلة، خاصة في ظل استقبال محافظات جنوب الصعيد خلال الفترة الماضية عددًا من الرحلات الجوية الدولية السياحية.

كما تحرص شركات البالون الطائر على الالتزام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.

يشار إلى أن الأقصر تحتل المركز الثالث عالميًا فى تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث، وتعد رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب، منها الطقس المعتدل، ووجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميًا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.