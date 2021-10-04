صحيفة أمريكية تكشف عن سبب تعطل «فيسبوك»

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، مساء اليوم، عن سبب تعطل خدمات «فيسبوك».

وقالت إن سببه تغييرات أجرتها الشركة في الشبكات الخاصة بكيفية الوصول لأنظمتها.

قدرت تقارير اقتصادية خسائر العالم في أول ساعتين من انقطاع فيسبوك وواتساب بـ160 مليون دولار قابلة للزيادة.

وأدت عمليات البيع إلى انخفاض سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي” فيسبوك” بنحو 5٪ يوم الاثنين ، إضافة إلى انخفاض بنحو 15٪ منذ منتصف سبتمبر.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.