الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أمريكية تكشف عن سبب تعطل «فيسبوك»

فيسبوك
فيسبوك

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، مساء اليوم، عن سبب تعطل خدمات «فيسبوك».

وقالت إن سببه تغييرات أجرتها الشركة في الشبكات الخاصة بكيفية الوصول لأنظمتها.

قدرت تقارير اقتصادية خسائر العالم في أول ساعتين من انقطاع فيسبوك وواتساب بـ160 مليون دولار قابلة للزيادة.

وأدت عمليات البيع إلى انخفاض سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي” فيسبوك” بنحو 5٪ يوم الاثنين ، إضافة إلى انخفاض بنحو 15٪ منذ منتصف سبتمبر.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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