الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تعطل الخدمة.. هل يستطيع مستخدمو مواقع التواصل مقاضاة الشركات؟

مواقع التواصل
مواقع التواصل

علق الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، على العطل الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 5 ساعات وحتى الآن.
وقال في تصريحات صحفية، إن الراغب في مقاضاة تلك الشركات يستطيع مقاضاة تلك الشركات لكن في الولايات المتحدة وأيرلندا؛ بسبب وجود المحاكم المختصة.
وأضاف أن شروط وأحكام اتفاقية الترخيص عموم المستخدمين للحسابات المجانية ليست لصالح المستخدم حال انقطاع الخدمة، متابعًا: «لا يدفع مقابل الخدمة ولا يستطيع القول بالتعرض للضرر من عدم استخدام موقع التواصل الاجتماعي المتاح بشكل قد يبدو مجانيًا».
 

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