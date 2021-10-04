وزير خارجية قطر يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكى

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

اجتماع قطري أمريكي

وفي السابع من سبتمبر الماضي، أعرب وزير الخارجية القطري، عن سعادته باجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع بالولايات المتحدة لويد أوستن.

وكتب وزير الخارجية القطري، في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سعدنا أنا وأخي خالد العطية، بالترحيب بوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في الدوحة".

وأضاف: "ناقشنا مستجدات المنطقة وتباحثنا شؤون تعاوننا المشترك في مجال الأمن ودفع عجلة السلام.. فخورون بما تم إنجازه بفضل شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا المتميزة، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف المجالات".

مباحثات سابقة

وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة، اجتماعًا سابقًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع بالولايات المتحدة لويد أوستن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" آنذاك، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

يأتي ذلك فيما أعرب وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين، عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لدولة قطر لجهودها ودعمها لعملية السلام في أفغانستان، ودورها المحوري في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة والمدنيين الأفغان.