إحالة خادمة للجنايات لسرقتها مبلغ مالى من داخل شقة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الاثنين، بإحالة مديرة منزل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة هى "س.ف"، 27 سنة، خادمة، وقامت بسرقة 1000 دولار و45 ألف جنيه من داخل شقة تتردد عليها لتنظيفها بالتجمع الخامس، وأقر المجنى عليه بأنه فوجئ باختفاء المبلغ المالى فور انتهائها من عملها وخروجها من المنزل، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "و.ع" يفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.