الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بالشروع فى قتل زوجته بسكين للجنايات

المتهم
المتهم

أمرت نيابة المرج، الاثنين، بإحالة المتهم بالشروع في قتل زوجته باستخدام سكين، لمحكمة الجنايات.  

وأنكر المتهم تعديه على زوجته، واتهمها بالتعدي على نفسها بالسكين، وتعمد جرح نفسها لتحرير محضر ضده وحسبه.

أضاف المتهم أنه اتفق مع زوجته على الطلاق دون الدخول فى المحاكم، واتفق معها على إعطائها حقوقها، إضافة إلى تأجير شقة قانون قديم لها ولأطفالهم بمنطقة المرج، مؤكدًا: "اتفقت مع صاحب الشقة على الإيجار الشهري، وكنت ملتزمًا بكل شىء، وبعد الاتفاق على الشقة تفاجأت برفضها الشقة"، مبررة بأنها قانون قديم وهى تريد شقة تمليك لكى تضمن حقوق أبنائها، وإلا لم تترك شقة الزوجية المتواجدة فى منزل العائلة والتى من الصعب العيش بها بعد الطلاق.

واستكمل الزوج: "عند البدء فى نقل المنقولات والاستعانة بالمأذون لاتمام إجراءات الطلاق تفاجأت بتشاجرها معي ومع أهلي، برغم تحذيري للجميع بعدم الاحتكاك بها نهائيًا منعا للمشاكل لكنها ظلت تهلل وتصرخ رافضة نقل المنقولات، وتشاجرت معي، وشتمتني بأقسى الشتائم، فقمت بطردها من الشقة، وتفاجئت بتحريرها محضرا ضدي تتهمني  بالتعدي عليها بآلة حادة سكين". 

واستمعت نيابة المرج لأقوال سيدة تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض محدثًا لها عدة إصابات بمختلف أنحاء جسدها لمطالبتها بحقوقها الشرعية قبل إتمام الطلاق بينهما.

وقالت "إ.ع" إن بينها وبين زوجها خلافات كثيرة استمرت لمدة سنة ونصف السنة، وانتهت بالاتفاق على الطلاق، لكنه رفض إعطاءها حقوقها المالية ومنقولاته وعندما تحدث المشاجرة بينهما لمحاولة الحصول على حقوقها، قام بحمل سلاح أبيض "سكين" محاولًا قتلها وأحدث لها عدة إصابات بالغة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها باستخدام آلة حادة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس محكمة نيابة متهم المرج

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وائل لطفي

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