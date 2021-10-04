قيس سعيد: لن نتراجع عن تطوراتنا.. ولا تعامل مع من باعوا الوطن

اتهم قيس سعيد الرئيس التونسي، اليوم، بعض الأطراف بالسطو على إرادة الشعب من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة.

وقال التونسي قيس سعيد خلال استقباله لرئيس الوزراء نجلاء بودن، بشأن المظاهرات المؤيدة له أمس، إن عدد الذين خرجوا للشوارع وصل إلى 1.8 مليون شخص تقريبا ولم يدفع لهم أية أموال.

وأضاف الرئيس التونسي "لن نتراجع أبدا عن تطوراتنا ولن نتعامل مع من باعوا أوطانهم".

وأكد قيس سعيد أن من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظا مضيفا: "نحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا".

وشدد قيس سعيد خلال استقباله نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة على أنه سيتم تركيز التشكيل الوزاري بعيدا عن الانتهازيين.

قيس سعيد يتوعد بملاحقة الفاسدين

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها خلال العقود الماضية.

جاء ذلك خلال استقباله نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، بقصر قرطاج الرئاسي، الذي قدم تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأثنى سعيد، على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس.

تونس تخاطب الأمم المتحدة

وأكد عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي، الشهر الماضي، أن الأوضاع التي وصلت إليها تونس استدعت تدخل الرئيس قيس سعيد عبر إجراءات استثنائية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضمن دورتها الـ76.

وقال الجرندي مخاطبا الأمم المتحدة إنه لا يمكن إرساء نظام ديمقراطي دون مكافحة الفساد التي أرهقت الدولة التونسية، مشيرا إلى أنهم يسعون لمؤسسات قائمة على سيادة القانون في تونس.

وأضاف: "نسعى لتأسيس ديمقراطية تلبي تطلعات التونسيين"، مجددا حرص الرئيس قيس سعيد على أن تكون تونس قوة إيجابية في خدمة السلم والأمن الدوليين.

وأعرب وزير الخارجية التونسي عن شكرهم لكل من ساعد تونس في تجاوز أزمة وباء كورونا، مجددا في الوقت ذاته دعم بلاده للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

ونوه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى أن العالم الآن يعيش الآن أمام تحديات غير مسبوقة ستحدد مستقبل العالم.