الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد ترشيحها لتمثيل مصر فى مهرجان الرقص الشعبي.. 

5 معلومات عن الفرقة القومية للفنون الشعبية

الفرقة القومية للفنون
الفرقة القومية للفنون الشعبية

رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، لتمثيل مصر في مهرجان الرقص الشعبي بمدينة ليماسول القبرصية، وذلك في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري، وإليكم أبرز 5 معلومات عن الفرقة القومية للفنون الشعبية:

ـ تأسست منذ 61 عاما بقرار من د.ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك.

ـ استعانت الفرقة في بدايتها بمجموعة من خبراء الفن الشعبي في الاتحاد السوفييتي في مجالات الرقص والموسيقى وكان أبرزهم خبير الفنون الشعبية رامازين.

ـ أشهر روادها الدكتور حسن خليل المخرج والفنان ومصمم الرقصات الشهير، وأيضا الفنان كمال نعيم.

ـ كان الهدف من إنشائها التأصيل لكافة الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها واكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد.

ـ يبلغ عدد راقصيها الآن 45 راقصاً أما الراقصات فعددهم 35 راقصة في حين أن الفرقة عند تأسيسه منذ 41 عاما كانت تضم 56 راقصاً وراقصة فقط.

 فى الوقت نفسه، أوفدت الدكتورة إيناس عبد الدايم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما ومواصلة الاحتفالات باختيار مدينة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021 ، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري .

قالت عبد الدايم فى بيان صحفي، إن الثقافة والفنون المصرية تعود للمشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحة أن الفنون الشعبية أحد مكونات الموروث الثقافي والحضاري المصري التي تساهم بشكل كبير في الترويج للوطن بالخارج، مؤكدة أن المشاركات الدولية للفرق الفنية والإبداعية هي أحد جسور التواصل بين مصر ومختلف دول العالم

الفرقة القومية للفنون الشعبية مهرجان الرقص الشعبي مئوية ثروت عكاشة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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