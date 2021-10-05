الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء إجراء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة

مشروع جمعيتى
مشروع جمعيتى

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع جمعيتي، عن أنه يتم حاليا إجراء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين حيث تم إرسال الكشوف إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات.

 

وأشار إلى أنه في حالة الإنتهاء من المعاينات المبدئية سيتم الإعلان عن نتائج تلك المعاينات للمتقدمين لمشروع جمعيتي خلال هذه المرحلة الرابعة.

 

وتابع في تصريح خاص للدستور أن مشروع جمعيتي من المشروعات الضرورية التي تهتم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث أنها أكبر شبكة للتجارة الداخلية منتشرة على مستوى المحافظات ومديريات التموين تقوم بالإشراف والمتابعة بالتنسيق مع شركات تجارة الجملة التي توفر السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية لمنظومة التموين الجديدة البالغة نحو 28سلعة وهي أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي توفر السلع التموينية وفارق نقاط المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

 

وقال إن مشروع جمعيتي يوفر ما بين فرصتين إلى ثلاث فرص عمل مباشرة فضلا عن أنها منتشرة على مستوى الوجه البحري والقبلي وتقوم باستلام السلع من شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية الثلاث في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

 

يذكر أن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين من المشروعات التي توفر احتياجات المواطنين من السلع على البطاقات التموينية بجانب بدالي التموين المنتشرين على مستوى المحافظات والبالغين نحو 30,000 بدال تمويني و6000 فرع لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة والمنتشرة بنسبة 50 % في الوجة البحري و50 % في الوجه القبلي.

وزارة التموين تنسيق مشروع مشروعات لشباب السلع الأساسية أحمد كمال مشروع جمعيتي البطاقات التموينية معاينات المرحلة الرابعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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