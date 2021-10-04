شريف منير تاجر مخدرات فى «حلم الأسمرات»

انتهى المخرج حسني صالح من تصوير ما يقرب من نصف أحداث مسلسل "حلم الأسمرات" الذي يتم تصويره في حي الأسمرات بالقاهرة والذي افتتحه الرئيس منذ فترة قريبة.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم المصريين، والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن الفنان شريف منير يشارك في بطولة المسلسل بإحدى الشخصيات الرئيسية ويقدم دور تاجر مخدرات وتقدم الفنانة سميرة عبدالعزيز دور والدته في العمل، وعندما يأتي قرار نقلهم لحي الأسمرات يرفض بشدة نظراً لتجارته المحرمة، ومع توالي الأحداث تكتشف والدته أنه يتاجر في المخدرات وتحاول مقاومته وإبعاده عن هذا الطريق بطرق كثيرة ومختلفة إلى أن تنجح في ذلك ويذهبون للعيش في حي الأسمرات.

مسلسل "حلم الاسمرات" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد رياض، وصابرين ووفاء عامر، والقديرة سميرة عبدالعزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا، وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل الجديد.

والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

كان آخر أعمال المخرج حسنى صالح مسلسل "بت القبائل" بطولة كل من عمرو عبدالجليل وحنان مطاوع محمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبدالعزيز، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.