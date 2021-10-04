حصاد القوى العاملة اليوم: تحويل مستحقات 98 عامل مصري غادروا الأردن

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الإثنين، عدد من الأحداث المهمة، حيث أعلن وزير القوى العاملة د. محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقًا تم تحويل القائمة الـ51 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 98 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 135 ألفًا و570 دولارًا، أى ما يعادل 2 مليون و118 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في توفير 224 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن حداد ونجار مسلح، وبناء، ومليس محارة، ودهان، ومراقبين حدادين مسلح، ومراقبين نجارين مسلح وتشطيبات، ومراقبين مليس ومحارة، ومراقبين بناء بالمملكة بجدة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة أكون الدولية المحدودة بالمملكة بجدة على عدد من المهن المتوفرة بالشركة.

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وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، 1255 شابًا من مختلف المؤهلات منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 5216 شاباً، فضلا عن استخراج 1380 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

أشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالى 129 ألف جنيه، لـ55 عاملاً، وصرف 94 ألفًا و230 جنيهًا للرعاية الصحية لـ551 عاملا من المسجلين بالمديرية.

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من ناحيته، قال حسام طلبة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، إن المديرية فتشت خلال شهر أغسطس الماضي، على 602 منشأة وأسفر ذلك عن تحرير 56 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 13 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديًا، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 183 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

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