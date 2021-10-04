في أحدث ظهور لها.. الملكة إليزابيث ترتدي ملابس ريفية

حضرت الملكة خطوبة نادرة في بالمورال منذ عدة أيام وظهرت مع الأمير تشارلز للاحتفال ببدء موسم زراعة The Queen's Green Canopy واختارت ارتداء ملابس غير رسمية لهذه المناسبة.

الملكة إليزابيث



حيث شوهدت الملكة وهي ترتدي معطفاً أخضر ووشاح رأس وأحذية مطاطية، وكانت تبدو سعيدة بارتداء ملابسها الريفية في هذه المناسبة الجميلة على الرغم من أنها أضافت لمسة جريئة من أحمر الشفاه الوردي اللامع، وفقا لموقع hello magazine .

الملكة إليزابيث

الملكة سعيدة بمقابلة التلاميذ

انضمت صاحبة الجلالة والأمير تشارلز إلى طلاب مدرسة كراثي الابتدائية لالتقاط صورة جماعية مع الشجرة المزروعة حديثًا. ستتم إضافته إلى الخريطة التفاعلية لـ Queen's Green Canopy .



ابتسمت بسعادة عندما قابلت تلاميذ المدارس والمعلمين من مدرسة كراثي الابتدائية مع ابنها الأكبر، قبل أن يزرعوا شجرة معًا في جناح الكريكيت التاريخي في بالمورال إستيت.

الملكة إليزابيث



جدير بالذكر أن الملكة ترى بانتظام وهي ترتدي الحجاب، لا سيما في معرض رويال ويندسور للخيول والمناسبات الخارجية الأخرى حيث تختار أن ترتدي ملابس غير رسمية.

وشوهدت الملكة في هذه المناسبة بأحمر الشفاه الجرئ الذي تفضله، بالإضافة إلى اكسسوارات الحرير من دار الأزياء الفرنسية هيرميس، التي طُبعت أوشحتها المميزة بشكل فردي منذ ثلاثينيات القرن الماضي .

ما هي مبادرة The Queen's Green Canopy

The Queen's Green Canopy هي مبادرة اليوبيل البلاتيني على مستوى المملكة المتحدة والتي ستخلق إرثًا دائمًا تكريمًا لـ 70 عامًا من خدمة الملكة للأمة ، من خلال شبكة من الأشجار المزروعة باسم صاحبة الجلالة.

وستقوم الملكة هي وتشارلز بالإشراف على غرس شجرة الزان النحاسية مع المدارس والمجموعات المجتمعية والعائلات والأفراد الذين يبدأون مشاريعهم الخاصة بزراعة الأشجار في جميع أنحاء البلاد، ويبدو هذا رائعا من وجهة نظر محبين الملكة.