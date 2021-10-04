الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

تعليق ساخر من محمد هنيدى بعد تعطل «فيسبوك»

هنيدي
هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي بشكل ساخر وكوميدي على تعطل “فيسبوك” وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الشهير "تويتر"، حيث كتب هنيدي في تويتة له إرشادات بشكل ساخر لمستخدمي تويتر الجدد بعد توقف فيسبوك: "للناس اللي لسه جايه تويتر اسمها تويته مش بوست واسمه ريتويت مش شير واسمه حساب مش صفحة". 

وأوضحت “فيسبوك” في تغريدة على  تويتر أنه: "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج". 

 

وكان قد تعرض موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» والمنصات التابعة له، مساء اليوم الإثنين، إلى عطل مفاجئ، في بعض المناطق، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعطال مختلفة في التطبيق.

وبمجرد دخول بعض المستخدمين، على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تظهر للمستخدمين رسالة تشير إلى وجود خطأ «Sorry, something went wrong»، ولم توضح الشركة حتى الآن السبب وراء ذلك. 

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