بينهم 6 أطفال.. إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

أصيب 14 شخصاً، بينهم 6 أطفال، في انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، محملة بالركاب، على الطريق الصحراوي الشرقي، قرب منطقة «الكيلو 60»، دائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة الطرق بانقلاب سيارة أجرة بمنطقة الكيلو 60، طريق البحر الأحمر، ووجود مصابين في الحادث.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بسبب انفجار أحد الإطارات، ونتج عن الواقعة إصابة 14 شخصاً، بينهم 6 أطفال، تراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزي للعلاج، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتبين أن الحادث وقع بسبب انفجار احدي عجلات السيارة الأمامية، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلابها على جانب الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما ترأس الدكتور مصطفى عبدالخاق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز جودة وسلامة الغذاء لمناقشة مشروع تطبيق جودة وسلامة الغذاء على مطاعم ومستشفيات الجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور بهاء الدين عبداللاه القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة عبيره محمود السيد مدير المركز، والدكتور رفعت فرغلي أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتور صابر نور الدين مراقب جودة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن المركز يهدف إلى استخدام الأسلوب العلمي والبحثي فى دراسة التغذية للتأكد من سلامتها، باعتبارها أحد مصادر الغذاء البشري سواء للاستهلاك الآدمي داخل الجامعة أو خارجها، وكذلك إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لطلاب الجامعة والخريجين والجهات الخارجية المعنية بصحة وسلامة الغذاء، مشدداً على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب داخل الحرم الجامعي، وكذلك المستشفى الجامعي، والوصول بها إلى مرحلة الجودة والاعتماد تماشياً مع ما تهدف إليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، معلناً عن موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ جميع ما جاء فى محضر الاجتماع، وتنفيذه بالاشتراك مع مديرية الصحة ، كونها الجهة الرقابية على جميع الفعاليات المتعلقة بالصحة بسوهاج.

من جانبها قالت الدكتورة عبيرة ىالسيد، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، منها عرض مشروع تطبيق جودة وسلامة الغذاء على مطاعم الجامعة والمستشفيات الجامعية، الإعلان عن عقد دورة تدريبية عن سلامة الغذاء Food Safety، وأيضاً مناقشة عقد بروتوكول بين نقابة الصيادلة ومركز صحة وسلامة الغذاء بالجامعة لتنفيذ عدد من الدورات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة البدء في الإعلان عن عقد دورات التغذية العلاجية والمكملات الغذائية، وكذلك التحضير لعقد المؤتمر الأول لمركز صحة وسلامة الأغذية بالتعاون مع كلية الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين ونقابة الصيادلة تحت عنوان "سلامة الغذاء في ظل تحديات جائحة كرونا".

يذكر أن مركز صحة وسلامة الغذاء يعد وحدة ذات طابع خاص، وتم إنشاؤه بالجامعة مطلع العام الماضي 2020، وقام بتنظيم 8 دورات استفاد منها أكثر من 200 متدرب في مجال التخصص.