إلهام شاهين: أتمنى العودة للمسرح مرة أخرى مع محمد صبحى

أقام الفنان محمد صبحي، أمس، عرضًا خاصًا للصحفيين والنقاد في مسرحه بمدينة سنبل، وذلك لأحدث عروضه المسرحية "نجوم الظهر" الذي يقدم من خلاله عددًا من المواهب والطاقات الفنية الجديدة، ويناقش العديد من الأفكار الهامة، وبعد انتهاء العرض أقيم مؤتمر صحفي وتحدث صبحي خلاله عن تفاصيل المسرحية الجديدة.

إلهام شاهين

محمد صبحي يوجه التحية لإلهام شاهين

وكشف محمد صبحي، خلال المؤتمر، ردًا على سؤال أحد المتواجدين بمن يحب أن يشاركه عروضه من النجوم الكبار وبدون تردد، أنه معجب بما تقدمه إلهام شاهين في عملها ومغامراتها الدائمة سواء بتقديم أعمال وأدوار ذات معنى أو قيامها بإنتاج أعمال سينمائية بنفسها، ولذلك يحب أن يتعاون معها مستقبلاً.

إلهام شاهين

تواصلت "الدستور" مع الفنانة إلهام شاهين والتي أعربت عن سعادتها بحديث الفنان محمد صبحي عنها ورؤيته لها بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها تتمنى العمل معه وبالفعل حدث بينهما تواصل خلال الفترة الماضية، وعرض عليها إحدى الروايات الذي ينوي تقديمها الفترة المقبلة وحدث اتفاق مبدئي.

إلهام شاهين

وأكدت إلهام شاهين أنها تفاضل حاليًا بين عرضين للعودة مرة أخرى للعمل المسرحي، الأول إنتاج المسرح القومي، والثاني مع محمد صبحي، وتواصل حاليًا قراءة الأعمال وإن كان أقربها لها العمل مع الفنان محمد صبحي الذي تجد عودتها معه بعد غياب 20 عامًا سيكون أنسب لها.

إلهام شاهين

يشار إلى أنه في حالة تعاقد إلهام شاهين على العودة للمسرح ستكون عودة بعد غياب دام لأكثر من 20 عامًا، حيث قدمت آخر عرض مسرحي لها عام 2000، وهو عرض "بهلول في إسطنبول" الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان الراحل سمير غانم، وجيهان نصر، وأميرة فتحي، وطلعت زكريا، وغسان مطر.