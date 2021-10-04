الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تيك توك ينضم إلى مواقع التواصل الاجتماعى المعطلة

تيك توك
تيك توك

انضم موقع تيك توك إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تعطلت خدماتها، وفقا لوكالة رويترز.

عطل تيك توك

تعرضت مواقع التواصل إلى عطل مفاجئ، في بعض المناطق، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعطال مختلفة في التطبيق.

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وبمجرد دخول بعض المستخدمين، على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تظهر للمستخدمين رسالة تشير إلى وجود خطأ «Sorry, something went wrong»، ولم توضح الشركة حتى الآن السبب وراء ذلك.

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