تيك توك ينضم إلى مواقع التواصل الاجتماعى المعطلة

انضم موقع تيك توك إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تعطلت خدماتها، وفقا لوكالة رويترز.

عطل تيك توك

تعرضت مواقع التواصل إلى عطل مفاجئ، في بعض المناطق، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعطال مختلفة في التطبيق.

قد يهمك أيضا:

وبمجرد دخول بعض المستخدمين، على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تظهر للمستخدمين رسالة تشير إلى وجود خطأ «Sorry, something went wrong»، ولم توضح الشركة حتى الآن السبب وراء ذلك.