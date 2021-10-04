الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيمة ميانمار المعتقلة تطلب من القضاء تقليل وقت المحاكمة لأسباب صحية

أونج سان سو تشي
أونج سان سو تشي

طلبت زعيمة ميانمار، أونج سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في فبراير الماضي، وتجري محاكمتها في قضايا عدة، من المحكمة أن تعقد الجلسات كل أسبوعين "لأسباب صحية".

وطلبت زعيمة ميانمار، أونج سان سو تشي، البالغة من العمر 76 عامًا، التي تواجه تهمًا تتراوح بين الفساد والحيازة غير القانونية لأجهزة اللاسلكي، تغيير أوقات المحاكمة، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن محاميها خين ماونج زاو.

وقال المحامي خين ماونج زاو: إنها "تضطر لقضاء كل أيام الأسبوع في المحكمة، بينما حالتها الصحية غير مستقرة".

وأضاف المحامي خين ماونج زاو: أن القاضي أشار إلى أنه سيتخذ قرارًا حول ذلك الأسبوع المقبل.

غابت أونج سان سو تشي زعيمة ميانمار المعزولة، المحتجزة منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير، عن جلسة محاكمة الشهر الماضي بسبب الدوار الناجم عن الحركة، على الرغم من أن فريقها القانوني قال في ذلك الوقت إن الأمر لم يكن خطيرًا.

وقال المحامي خين ماونج زاو إن صحة أونج سان سو تشي، زعيمة ميانمار المعزولة، لم تكن مقلقة ولم تكن تعاني من أي مرض محدد لكنها كانت تشعر بالتعب من المثول أمام المحكمة.

وأوضح المحامي خين ماونج زاو: "هي متعبة في مثل سنها، ليس من الملائم الجلوس لحضور جلسات الاستماع كل يوم من أيام الأسبوع، إنها ليست في حالة مقلقة، إنها متعبة فقط".

وأفادت الصحيفة البريطانية: بأنه مع استمرار جلسات الاستماع في المحكمة، هناك تحذيرات متزايدة بشأن الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الصحيفة البريطانية: أن انقلاب فبراير، الذي يعارضه الشعب بشدة، تسبب في انهيار الخدمات الصحية، وشلل في البنوك، وترك ملايين الأطفال خارج المدارس.

وتابعت الصحيفة البريطانية: وذلك بجانب حملة العصيان المدني السلمية.

زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي الفساد خين ماونج زاو الوضع الإنساني

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وائل لطفي

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