نائب محافظ بنى سويف يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر

تابع الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف، في إطار توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها لتسريع وتيرة العمل في مشروعات المبادرة.

جولة نائب المحافظ

رافقه في الزيارة: العميد عماد الدين عبدالسميع، المستشار العسكرى للمحافظة، وعلى يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر.

جولة نائب المحافظ

حيث تابع نائب المحافظ سير العمل في مشروعات المجمعات الخدمية بقرى الحمام ودنديل، والجاري إنشاؤهما ضمن 6 مجمعات خدمية يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، لتقديم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى الواحد، الذي يتكون من مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع، بالإضافة إلى تفقد المساحة المخصصة لإنشاء مجمع زراعي بقرية الحمام، وسيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وحدة تصنيع منتجات ألبان وإرشاد زراعي.

جولة نائب المحافظ

كما تفقد "سلامة" سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية منشأة هديب التابعة لمجلس قروي الحمام، وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتكون المشروع من شبكات انحدار "بلغت نسب تنفيذها 78%"، و"خط طرد بنسبة تنفيذ 30%"، بجانب محطة رفع، وذلك ضمن 13 مشروعًا يجرى تنفيذها في قطاع الصرف بقرى مركز ناصر.

كما زار بلال حبش، نائب محافظ بني سويف مركز ومدينة ببا، لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى"، في إطار توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة، والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.