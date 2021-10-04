هبوط سهم «فيسبوك» بنحو 6% إثر العطل المفاجئ

تراجع سهم شركة «فيسبوك»، مساء اليوم، بنحو 6% إثر عطل مفاجئ الذي أصاب تطبيقات الشركة من ضمنها الواتساب.

تعرض موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، إلى عطل مفاجئ، في بعض المناطق، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعطال مختلفة في التطبيق.

وبمجرد دخول بعض المستخدمين، على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تظهر للمستخدمين رسالة تشير إلى وجود خطأ «Sorry, something went wrong»، ولم توضح الشركة حتى الآن السبب وراء ذلك.