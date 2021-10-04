الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

رمز 5xx.. ماذا تعنى رسالة تعطل «فيسبوك» و«واتساب»؟

فيسبوك» و واتساب
فيسبوك» و واتساب

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الإثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وعند تصفح المواقع يظهر رمز 5xx فماذا يعني؟

هي رسالة خطأ عامة يتم تقديمها عند مصادفة حالة غير متوقعة، ولا توجد رسالة مناسبة أكثر تحديدًا. خطأ في الخادم 501 يعني "لم يتمّ التنفيذ"، وهذا يعني إما أن الخادم لا يتعرف على طريقة الطلب، أو أنه يفتقر إلى القدرة على تلبية الطلب.
ورمز 5xx يعني أن المشكلة ناتجة عن الخادم وإذا حاولت تحميل صفحة ما ووجدت رمز 5xx، فهذا يعني أنه يمكن أن يكون الطلب موجودًا دون أي تغييرات وستحصل على النتيجة المطلوبة عندما يتم إصلاح الخادم، بحسب موقع شركة «AT&T» الأمريكية التي تعد أكبر شركة اتصالات في العالم وأكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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