الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مطعم بسبب تنمره على عامل من ذوى الاحتياجات فى أسيوط

أمن
أمن

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط مالك أحد المطاعم بأسيوط، لقيامه بالتنمر على عامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق وضع مزيل شعر على رأسه ووجهه.

تلقى قسم شرطة أسيوط، بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، يفيد تضرره من مالك المطعم محل عمله، لقيامه بالتنمر عليه عن طريق وضع كريم "مزيل للشعر" على رأسه ووجهه عقب إيهامه بأنه مستحضر للعناية بالشعر، ما أدى إلى إزالة شعر رأسه ووجهه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط مالك أحد المطاعم اسيوط التنمر ذوى الاحتياجات الخاصة

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