الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

شلل بمواقع التواصل في العالم وخدمات هاتفية في أميركا

شلل يعطل مواقع التواصل
شلل يعطل مواقع التواصل في العالم

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر" أنه "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا"، مضيفا "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

وأفاد الموقع بتعطل شبكات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«إنستجرام» يستعين بـ«تويتر»: نمر بأوقات صعبة.. اصبروا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)

بعد الجرعة التعزيزية.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل