الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

علماء يكشفون: بركان «لا بالما» قد يسبب موجات تسونامي وانهيارات أرضية

بركان لا بالما
بركان لا بالما

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الخبراء فشلوا في تحديد موعد لوقف ثوران بركان جزيرة لا بالما الإسبانية.
وقالت الصحيفة انه من الصعب للغاية قول ذلك. يمكن أن يتوقف فجأة في الأيام القليلة المقبلة، أو قد يستمر لعدة أشهر. 

وتابعت أن متوسط ​​طول ثوران البركان في لا بالما في جزر الكناري يبلغ شهرًا، لكن الانفجارات البركانية مثل القطط، فجميعهم يمتلكون شخصياتهم المميزة، ويمكن أن تختلف مدة مزاجهم الانتيابي بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الخطر الأساسي في التدفق المستمر للحمم البركانية يتمثل في انها جرفت بالفعل مئات المنازل في الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة، وستواصل القيام بذلك بينما تزحف في طريقها نحو الساحل.

وأضافت أن الرماد يمثل أيضًا مشكلة، فليس من الرائع أن تتنفسه، خاصة إذا كنت تعاني من ازمة تنفسية موجودة مسبقًا ؛ كما أنه يخلق مشاكل في الرؤية، ويحرق الدوائر الكهربائية، ويحرق محركات السيارات، ويلوث المجاري المائية ويخنق المحاصيل. 

وتابعت أن الأضرار الأكثر خطورة تتمثل في كثافة الرماد البركاني، ووزن الرماد المتراكم على أسطح المنازل يمكن أنيتسبب في انهيارها.

وأكد علماء البراكين ان الانفجار البركاني يترتب عليه حدوث انهيار أرضي وبالتالي تسونامي خطير.

ويشعر علماء البراكين بالقلق بشأن جوانب البراكين غير المستقرة التي تتساقط في البحر ، والتي يمكن أن تسببت في حدوث موجات تسونامي مدمرة.

وكشفت ورقة بحثية من عام 2001 ، أن الانهيار الكارثي لبركان كومبر فيجا يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي من شأنه أن يغرق الساحل الشرقي لأمريكا في أمواج يصل ارتفاعها إلى 25 مترًا (82 قدمًا).

واكدت الصحيفة ان هذه الورقة لم تكن صحيحة، حيث يعتبر العلماء مثل هذا الانهيار الدراماتيكي للجناح شبه مستحيل. 

وعلى الرغم من ذلك ، فإن إحدى المشكلات المحتملة لأولئك الذين يتطلعون إلى قضاء إجازة في جزر الكناري هي سحابة الرماد الخارجة من Cumbre Vieja، وقد أدى ذلك بالفعل إلى إغلاق مطار لا بالما - وهناك خطر من أنه إذا انجرف الرماد إلى جزر أخرى ، فإن طائراتهم ستكون في خطر.

بركان لا بالما جزر الكناري تسونامي موجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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